De l’initiation à l’humour au Témiscouata

Le Tremplin de Dégelis offre gratuitement de l’initiation à l’humour aux jeunes de 12 à 17 ans en provenance du territoire couvert par le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. À travers une série d’activités créatives et stimulantes, ils découvriront les bases de l’humour.

D’une durée de dix heures et offert de façon virtuelle, ce projet vise à initier les jeunes sur les différents principes de l’humour. Ils apprendront les mécanismes menant à l’écriture d’un gag, à identifier les différents styles humoristiques et à créer des capsules web à l’aide de différentes techniques. Développer un esprit créatif, apprendre à avoir confiance en soi, accepter d’être ridicule et apprendre à être à l’aise sur scène, seront les sujets abordés.

À la mi-parcours, une rencontre de groupe se tiendra en présentiel, à Dégelis, avec la formatrice et humoriste, Marie-Line Pitre. Une occasion de tisser des liens, de présenter le matériel produit, de mettre en commun leur apprentissage et de partager. À la fin de la session, les jeunes seront assez autonomes pour être en mesure de produire, eux-mêmes, un texte humoristique.

Pour conclure cette activité, les participants auront la chance de dévoiler leur création au grand public dans le cadre d’un spectacle qui sera présenté dans un volet pré-festival de la 23e édition du Tremplin. Une captation vidéo professionnelle du spectacle sera produite. Une rediffusion du spectacle aura lieu sur le web durant la semaine des festivités du Tremplin. De plus, chaque participant pourra se procurer gratuitement une capsule de sa partie du spectacle pour en faire la promotion sur les réseaux sociaux.

Grâce à la collaboration financière de la MRC de Témiscouata, cette formation est offerte gratuitement aux personnes inscrites. Ce projet vient bonifier l’offre culturelle du Témiscouata, en plus d’être unique pour la région. Il permet de développer de nouveaux talents, d’allumer des passions et de définir un projet pour une éventuelle carrière dans le milieu artistique.

Le Tremplin est souvent sollicité pour des références d’artistes en humour en provenance du Témiscouata. Malheureusement, très peu d’artistes de la région œuvrent dans cette discipline. Cette opportunité permettra d’initier des futurs humoristes qui, à la suite de l’atteinte des objectifs de ce projet, auront le goût de poursuivre dans cette démarche et de continuer d’évoluer dans cette pratique.

Les jeunes intéressés par ce projet peuvent s’inscrire en ligne, avant le 3 février, sur le site internet du Tremplin : www.festivalletremplin.com. La formation débutera dans la semaine du 13 février. Pour plus d’informations, 418 853-3233, poste 1.