Projection du documentaire «Boisbouscache, territoire sous influence» au Cégep de Rivière-du-Loup

Le 7 février, le documentaire «Boisbouscache, territoire sous influence» réalisé par Jean-Claude Coulbois sera diffusé au Carrefour du Cégep de Rivière-du-Loup. Le visionnement, qui vise à approfondir les connaissances des étudiants sur la science géographique des espaces québécois avec des enjeux régionaux, débutera dès 12 h 30.

D’après l’enseignant en géographie, Cédric Mailloux, le documentaire sera projeté pour la première fois en sol louperivois. Il sera aussi le premier long métrage à être visionné entre les murs du Carrefour puisque du matériel de projection sera installé à la fin du mois de janvier.

«C’est un documentaire qui fait aussi une critique de la gestion des terres publiques qu’il y a au Québec et du fameux Club Appalaches qui est un club de chasse et pêche privé, le seul qui reste au Québec. C’est dans la MRC des Basques dans le territoire public Boisbouscache. C’est censé être une forêt publique, mais elle est administrée par un club privé. La MRC, ça fait des années qu’elle se bat contre ça, mais il semble n’y avoir rien à faire et il y a aussi une critique du développement éolien dans la région», raconte le professeur.

Il croit que le long métrage permettra aussi à ses 25 étudiants de dernière année d’approfondir leurs connaissances sur la politique municipale et l’économie. Des élèves de cinéma profiteront également de l’expérience pour découvrir les envers des documentaires, puisque le réalisateur sera sur place pour répondre à des questions après la projection. «Je trouve que c’est une excellente façon de montrer comment la géographie territoriale influe sur la vie des résidents», souligne-t-il. Cette discussion, à laquelle le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis, risque d’être présent, se déroulera dès la fin du documentaire, dans les alentours de 14 h 15.

«Je trouve ça pertinent lorsque l’on peut intégrer ce qui se passe dans la région. C’est rare qu’on voit la région au cinéma ou qu’on en traite ailleurs qu’entre nous», confie M. Mailloux. Bien que l’évènement se déroule au cégep, toutes les personnes intéressées à découvrir le travail de M. Coulbois peuvent y assister. Les places sont limitées à 200 et les cégépiens ont la priorité sur les sièges.