Des airs de la nuit en duo harpe et voix au Centre culturel Berger

Après 14 ans à collaborer pour divers projets musicaux, la chanteuse soprano Marianne Lambert et la harpiste Valérie Milot ont décidé de se lancer dans la création d’un album en duo inspiré du monde de la rêverie. Elles seront en spectacle le 20 janvier à 20 h au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup.

La pandémie leur a donné la latitude nécessaire afin de travailler sur leur projet de disque. «On a réfléchi au répertoire et notre choix s’est porté sur le belcanto. Ça me colle bien vocalement et beaucoup de ce répertoire se transposait bien à la harpe», explique Marianne Lambert. Elle ajoute que sa complicité sur la scène avec Valérie Milot se ressent à travers leur musique.

En a résulté l’album «Canzone di Notte», en majorité composé de mélodies de compositeurs italiens dont Rossini, Donizetti, Bellini et Sgambati. Il repose sur le thème de la nuit et de ce qu’elle inspire musicalement. «L’amour, c’est un sujet universel, tous les compositeurs s’en inspirent […] La nuit, on rêve, parfois d’un monde meilleur, tout est possible. Il y a quelque chose d’apaisant avec le timbre de la harpe», indique la chanteuse soprano.

Lors du spectacle, les musiciennes ne joueront pas l’intégralité de l’album. Elles souhaitent offrir aux spectateurs une expérience différente et accessible de la musique classique. «Les gens n’ont pas besoin d’être connaisseurs pour comprendre notre musique. On installe une ambiance très intime, on parle au public et on se dévoile. On prend le temps d’expliquer le thème, on rigole, on raconte des blagues […] On veut que les gens reviennent voir des concerts classiques et que ce soit une belle expérience. Notre spectacle est adapté pour tous les âges», explique Marianne Lambert.

Le spectacle au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup se déroulera en formule Espace scène. Le public sera donc assis sur la scène auprès des les artistes pour assister au concert qui sera presque totalement acoustique.

Marianne Lambert a été soliste invité de plusieurs orchestres de renom tels que l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Orchestre métropolitain, l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières et l’Orchestre symphonique de Québec.