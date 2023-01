Le Tremplin de Dégelis à la recherche de talents

Le Tremplin, festival de la chanson et de l’humour de Dégelis, a lancé sa période d’inscriptions ce 10 janvier. Pour la 23e édition qui aura lieu du 15 au 21 mai, le porte-parole et animateur de l’an dernier, Jean-François Baril, reviendra pour une deuxième année consécutive. L’artiste invité sera nul autre que Ludovick Bourgeois, gagnant de La Voix 2017.

«Je viens des concours moi aussi […] C’est une avenue extraordinaire pour les artistes de la relève, ceux qui veulent faire ça dans la vie. C’est un parcours qui m’est très cher», a soulevé l’auteur-compositeur-interprète qui a lancé son troisième album en 2022.

Depuis maintenant 23 ans, le Tremplin aide les artistes à trouver leur voie en leur donnant les outils pour se développer sur les plans artistique, culturel et humain. Ainsi, jusqu’au 1er mars, les artistes de la relève en chanson et en humour sont invités à s’inscrire à partir du site internet du Tremplin. Ils pourront participer dans l’une de cinq catégories : Auteur-compositeur-interprète (13 ans et plus), Interprète (18 ans et plus), Interprète (13-17 ans), Humour (13 ans et plus) et Trampoline (12 ans et moins, hors concours).

Selon M. Baril, le Tremplin est une belle opportunité pour les jeunes de découvrir s’ils désirent se lancer dans le «show-business». Durant le festival, les participants pourront expérimenter la scène appuyés par Sylvie DesGroseillers à la direction artistique et accompagnés de cinq musiciens professionnels sous la direction musicale de Sylvain Audet, a souligné la coordonnatrice de l’évènement Chantal St-Laurent.

Au total, 50 000 $ en prix et en bourses seront remis durant la semaine de festivités. Les artistes du Tremplin bénéficié de 100 heures de formations données par des professionnels tels qu’Isabelle Cyr, Yves Marchand, Marc Déry et Frank Grenier.

Le président du conseil d’administration, Christian Ouellet, soutient que le Tremplin est une expérience humaine, mais aussi celle d’une vie. «Ils viennent pour se connaitre, apprendre un métier», confie-t-il.

Selon M. Ouellet, le festival de la chanson et de l’humour de Dégelis s’inscrit maintenant dans la foulée des grands festivals au Québec et donne une vitrine, une porte d’entrée exceptionnelle à la relève. À travers les années, le festival a permis de mettre en lumière les talents d’André Sauvé, Philippe Laprise, Sam Breton, Maxime Landry, Klo Pelgag et Sophie Pelletier, notamment.