L’exposition «Fugitifs !» de Webster au Musée du Bas-Saint-Laurent

Le Musée du Bas-Saint-Laurent accueillera l’exposition «Fugitifs !» de l’artiste hip-hop et passionné d’histoire, Aly Ndiaye (alias Webster). L’exposition, qui a d’abord été présentée au Musée national des beaux-arts du Québec en 2019, s’arrête maintenant à Rivière-du-Loup du 19 janvier au 26 mars.

Présentant la résistance des personnes afro-descendantes asservies au Québec, «Fugitifs!» est une exposition ayant pour but de réhumaniser des personnes invisibilisées. Basée sur 10 annonces de journaux de la seconde moitié du 18e siècle, l’exposition illustre 13 esclaves ayant pris la fuite. Les dessins grandeur nature, réalisés par neuf illustrateurs et illustratrices québécois permettent de redonner un visage à des gens déshumanisés par la servitude et, par le fait même, de démontrer la résistance à cette pratique dans des conditions ne favorisant pas la rébellion armée vu leur faible nombre. Les artistes qui y participent sont Paul Bordeleau, D. Mathieu Cassendo, Djief, Em, MALICIOUZ, Caroline Soucy, Richard Vallerand, ValMo, Amel Zaazaa.

Cette exposition se veut une ode à la résistance. Elle est accessible autant pour le grand public que les groupes scolaires. Le vernissage de l’exposition aura lieu le 19 janvier en formule 5 à 7, en présence de Webster qui y donnera aussi une conférence.