Une Louperivoise à l’origine d’un recueil de nouvelles de romance

L’autrice louperivoise Geneviève Boucher a initié au cours de la dernière année l’écriture d’un recueil collectif de nouvelles de romance intitulé «Nuances» avec une douzaine d’autres écrivaines. Tous les profits qui seront réalisés par la vente de ce livre iront aux fondations Dr Clown et Animo pour la vie.

«J’ai constaté qu’au Québec, le style de la romance est un peu tabou. C’est plus populaire en France. Toutes celles qui ont participé à la rédaction de nouvelles l’ont fait bénévolement», indique l’instigatrice du projet, Geneviève Boucher. La nouvelle écrite par l’autrice louperivoise a été rédigée dans l’univers fantastique, qui lui est cher.

«Je suis une amoureuse de la romance et de ce style. J’aime travailler en équipe et j’ai décidé de partir ce projet parce qu’on n’en voyait aucun du genre au Québec. Je me suis dit que j’allais en faire un. C’était beaucoup plus de travail que je pensais au départ», constate Mme Boucher. Cette dernière est autrice des séries «Gemme», «Les Bellatrices» et «Vices cachés».

Elle souhaitait avant tout déconstruire les idées préconçues à propos du style de la romance littéraire. «Les nouvelles font une dizaine de pages chacune. Ce sont des histoires complètes ou des textes un peu plus rythmés. Il y en a pour tous les gouts, que ce soit dans le domaine militaire, des histoires érotiques ou non, des textes de romance LGBTQ, etc», souligne-t-elle.

Le collectif compte Manon Dubé, native de Rivière-du-Loup et autrice du roman «Les Hasards de la route», Marie-Jeanne Rioux des séries «Les Élus» et «Le messager», ainsi que Cynthia Havendean, Manon Donaldson, Kerbie Viens-Messier et Yolaine Champagne, Janney Deveault, Anne-Clovis Sheridan, Mylène Bossé, Naomi Chauret, Mélanie Chauvette et Véronique Le Compte.

Le lancement officiel du recueil aura lieu le 4 février à la salle du 100 Domaine Maizerets à Québec et est disponible dès maintenant sur le site web Amazon.