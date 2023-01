Panser les maux avec les mots

Plus de quatre ans après avoir gagné Prix jeunesse Jacqueline Paquet qui a mené à la parution de son premier roman «Héritage», la Pistoloise Léane Gamache publie «Liberté» ce 9 janvier. Loin d’être une suite à son premier livre, l’histoire aborde les thèmes de la dépression et du suicide, sujets qui ne sont pas assez abordés dans la société selon l’autrice résidant aujourd’hui à Rivière-du-Loup.

«Il arrive encore beaucoup de suicides et c’est plate que les personnes restent refermées avec ça. Mon but, justement, c’est de leur permettre de parler et de leur montrer que c’est important de s’ouvrir, qu’il y a des solutions, confie la jeune femme de 21 ans. On n’en parle pas assez, et comme ça c’est une petite porte d’ouverture pour certaines personnes, ça pourrait les aider.»

Le livre évoque l’histoire de Patricia, une jeune fille qui a perdu son père pendant son enfance. À l’adolescence, elle se fait un amoureux presqu’au même moment que sa mère. Les nouveaux amoureux créeront plusieurs tensions qui chambouleront la vie de Patricia. De nombreux évènements difficiles permettront de voir l’évolution du personnage.

Léane Gamache, ayant elle-même vécu une dépression au secondaire, a prêté cet évènement à Patricia et s’est servi de la fiction pour le reste. Pour apporter plus de réel à son livre, l’autrice a ajouté un volet témoignages pour rendre le tout plus concret et apporter des pistes de solutions aux lecteurs qui se trouveraient dans la même situation.



«Ça fait quand même longtemps que je travaille dessus, j’ai hâte de voir ce que les gens vont en penser», souligne la Pistoloise. Un lancement officiel aura lieu dans sa ville natale, à Trois-Pistoles, à la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours le 13 janvier. Une séance de dédicaces est aussi prévue à Rivière-du-Loup le 21 janvier au Café Brûlerie.

«Liberté» est disponible dans toutes les librairies du Québec. Un don de 1,50 $ par livre sera remis à l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS).