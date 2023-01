Début de la saison 2023 de Slam Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup en spectacles annonce le retour du groupe Salebarbes le 26 avril et le 27 avril 2024 à 20 h au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup. Le 19 novembre 2021, la formation composée de Jonathan et Éloi Painchaud, Kevin McIntyre, George Belliveau et Jean-François Breau avait attiré les foules au Centre culturel Berger avec son ...