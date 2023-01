Yoann Guay lance un nouvel extrait musical en anglais

Après son premier album sorti en novembre 2020, l’auteur-compositeur-interprète Yoann Guay, originaire de Saint-Mathieu-de-Rioux, a lancé un nouvel extrait en décembre 2022. Cette chanson intitulée «Somebody New» est la première de cinq pièces formant son prochain projet dont la sortie est prévue au printemps ou à l’été 2023.

Au cours des deux dernières années, Yoann Guay a trimé dur afin d’élargir son registre vocal, lui permettant ainsi d’interpréter de nouvelles chansons. «J’ai passé des heures dans mon sous-sol à pratiquer. Je voulais plus de liberté pour choisir les pièces que je joue en spectacle. Je peux maintenant faire ‘’Don’t Stop Believing’’. Avant, jamais je n’aurais pu penser chanter cette chanson-là», illustre Yoann Guay.

Ce dernier s’est lancé le défi d’écrire des chansons en anglais pour le plaisir d’expérimenter d’autres styles musicaux et afin de sortir de sa zone de confort. «J’ai tellement apprécié l’expérience, j’ai eu l’impression de trouver ma voix. Les liaisons entre les mots se font différemment en anglais. J’en écoute tellement que ça me vient plus facilement […] J’ai appris à jouer du piano, ça m’a poussé à écrire différemment, j’ai découvert de nouvelles façons de composer», ajoute le musicien. Encouragé par ses proches, il a décidé d’en faire un album, même si ce n’était pas dans ses plans au départ. Yoann Guay habite maintenant à Trois-Pistoles et il enseigne l’anglais à l’école secondaire Sainte-Marie de Saint-Jean-de-Dieu.

Pour ce deuxième album, il a travaillé en collaboration avec le Sonar et les musiciens Raphaël Gagnon-Caron (batterie), Bastien Banville (basse, synthétiseur) et Mathieu Boucher (producteur, guitares, voix).

Dès le 6 janvier, il dévoilera une deuxième chanson de son nouvel album, intitulée «No Love Until Friday». Les deux pièces musicales dévoilées jusqu’à maintenant sont disponibles sur Spotify et toutes les autres plateformes numériques. Yoann Guay aimerait organiser un lancement dans la région de Trois-Pistoles au cours des prochains mois.