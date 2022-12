«Triolet», une exposition de photos de Sébastien Rioux

L’artiste multidisciplinaire pistolois Sébastien Rioux lance une toute nouvelle exposition photographique qui se tient au café Grains de folie de Trois-Pistoles et ce, jusqu’au 21 janvier. Pour l’occasion, l’artiste a choisi de rassembler des photographies aériennes en triptyques qui s’agencent et se mélangent.

C’est une année haute en couleur pour Sébastien Rioux qui profite de cette exposition pour lancer une série de huit cartes photographiques pour le temps des Fêtes. Il également vu trois de ses films être sélectionnés et récompensés dans une douzaine de festivals de films à l’international dont deux demi-finales aux États-Unis et en Autriche pour «Vertige» et une demi-finale à Montréal et une finale en Angleterre pour le documentaire «Le Grand Cercle». L’artiste travaille présentement sur un tout nouveau projet cinématographique à paraître dans les prochains mois.

L’exposition rassemblant en trio des clichés aériens qui mettent en vedette la région de la MRC les Basques rend hommage à la beauté des lieux. L’artiste, depuis plusieurs années, place au coeur de ses œuvres la région qui l’a vu naître et à laquelle il voue un amour certain.