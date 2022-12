Robert Morin : tête d’affiche de la 11e édition du festival Vues dans la tête de…

Pour la 11e édition du festival louperivois Vues dans la tête de… qui se déroulera du 9 au 12 février 2023, l’organisation a annoncé que la tête d’affiche serait le réalisateur montréalais Robert Morin. Après deux ans, l’évènement est enfin de retour en présentiel.

L’homme âgé de 73 ans qui est aussi scénariste, directeur de la photographie et acteur compte une trentaine d’œuvres à son actif. Dans sa carrière, il a gagné près d’une vingtaine de reconnaissances, dont le Prix du Gouverneur général en 2009 ainsi que le Prix Albert-Tessier en 2013, tous deux pour l’ensemble de son œuvre. On le connait notamment pour ses films Yes Sir! Madame, Requiem pour un beau sans-cœur, puis Le Problème d’infiltration.

La coordonnatrice du festival, Priscilla Winling, mentionne que le réalisateur est davantage connu des cinéphiles que du grand public. Ce qui la frappe, depuis qu’elle est à la tête de l’évènement, «c’est qu’il ne se passe pas une année où les cinéastes, que ce soit les potentielles têtes, les têtes confirmées ou les invités, sans que Robert Morin soit cité comme étant une influence majeure». Elle le décrit comme une vedette «underground» des années 1960-1970 qui a influencé les générations de cinéastes nés après lui.

«C’est quelqu’un qui est très indépendant, qui est assez affirmé dans ses choix. Personne ne sort des séances de films de Robert Morin sans avoir un avis assez tranché. Que les gens l’aiment ou le détestent, il ne laisse personne indiffèrent», confie Mme Winling. Selon elle, le cinéma de Morin en est un provocateur, punk. «Il vient plutôt du monde de l’art. C’est même quelqu’un qui dit qu’il n’aime pas le cinéma», dit-elle en riant. La filmographie du réalisateur s’inspire de l’histoire de l’art, médium qu’il considère comme artisanal.

Le 26 janvier prochain sera dévoilée la programmation du festival Vues dans la tête de…, dont la carte blanche de Robert Morin. «Ce qui l’intéresse ce sont des propositions qui sont audacieuses et radicales dans un certain sens», souligne la coordonnatrice. Ce dernier s’occupera de boucler les longs-métrages et les invités s’y associant. L’organisation du festival préparera la programmation complémentaire et le concours Court toujours.

«On a hâte de revenir après deux éditions virtuelles, mais on veut aussi tester de nouvelles choses», avance Priscilla Winling. Des surprises seront dévoilées lors de l’annonce de la programmation.

Le festival Vues dans la tête de… donne l’opportunité à la tête d’affiche de créer une programmation de son cru afin de mettre de l’avant le cinéma québécois. Durant l’évènement de nombreux citoyens et réalisateurs échangent sur les projections, assistent à des classes de maitre, font du réseautage, entre autres.

Dans les dernières années, le festival a déjà accueilli à sa tête Jeanne Leblanc, Anne Émond, Francis Leclerc, Myriam Verreault, Kim Nguyen, Micheline Lanctôt, Stéphane Lafleur, Hugo Latulippe, Sébastien Pilote et Maxime Giroux.