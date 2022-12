Mononc’ Serge en vedette au «Show pour sauver des vies»

Le 17 février prochain à Témiscouata-sur-le-Lac dans le quartier Notre-Dame-du-Lac sera présenté le «Show pour sauver des vies» organisé par Jimmy Dunphy en collaboration avec Évènement JDS productions. Pour cette troisième édition, le groupe Knobless se produira en première partie de Mononc’Serge et les Crosmonautes.

Pour le spectacle-bénéfice 2023, l’organisateur souhaitait changer la donne et inviter de nouveaux artistes à Témiscouata-sur-le-Lac. Par l’annonce de la venue de Mononc’ Serge, ancien bassiste des Colocs, il espère faire grossir l’évènement et accueillir plus de 100 personnes dans la Salle Témiscouata. Déjà, plusieurs personnes ont déjà réservé des billets à la suite de l’annonce du spectacle sur les réseaux sociaux le 30 novembre dernier.

Tous les profits des billets seront remis au Centre prévention suicide du KRTB. La cause est très importante pour Jimmy Dunphy : «Mon frère s’est suicidé il y a cinq ans, a-t-il confié. C’est un militaire qui est revenu de l’Afghanistan et il avait des troubles post-traumatiques». Depuis ce temps, il a fait de la prévention du suicide son cheval de guerre.

Il mentionne que le centre n’est pas seulement là pour désamorcer les personnes en situation de crise, mais aussi pour épauler les familles après un drame. «Si moi je ne le savais pas que les intervenants étaient là pour les familles et qu’ils se déplacent sur un grand territoire, je ne dois pas être le seul qui l’ignorait», soutient M. Dunphy. Par son «show» il désire partager l’information que le centre est là pour toutes les personnes qui en ont besoin, qui sont touchées de près ou de loin par le suicide, puis que de soutenir l’organisme est la meilleure façon de faire perdurer les services et d’aider le plus de gens possible.

«J’essaie de contribuer du mieux que je peux», indique le Témilacois. Il mentionne que Mononc’Serge contribuera aussi aux sous amassés. «C’est très gentil de sa part […] Ça va être un très très beau spectacle pour la région. On met encore le Témiscouata sur la carte avec les réseaux sociaux qui vont parler de ça. On est très fiers», soulève-t-il.

Les dernières années, le «Show pour sauver des vies» a permis d’amasser un total de 4 834 $ pour le Centre prévention suicide du KRTB. Pour plus d’informations sur le spectacle-bénéfice ou réserver des billets, il faut se rendre sur la page Facebook de l’organisateur ou appeler au 418 940-0527. Les billets seront disponibles à la vente le 12 décembre prochain.

Si vous êtes inquiet pour l’un de vos proches ou pour vous-même, le Centre prévention suicide du KRTB peut vous aider au 418 862-9658 (lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h). De plus, vous pouvez recevoir également de l’aide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via la ligne d’intervention provinciale 1-866 APPELLE (277-3553).