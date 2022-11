Chaotique Symbiose remporte les honneurs à Cégeps en spectacle

Le groupe métal «Chaotique Symbiose» a remporté à la fois le prix du jury et le prix Coup de cœur du public lors de la 44e Finale locale de Cégeps en spectacle du Cégep de Rivière-du-Loup, grâce à leur composition «Dysphorie automnale». La formation est formée de Évan Soucy et de Olivier Marquis, étudiants en Sciences humaines, ainsi que de Caleb Dion et Étienne Côté, étudiants en Gestion et intervention en loisir.

Les musiciens obtiennent ainsi une bourse de 250 $, remise par l’Association générale des étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup (AGECRLi), une bourse de 100 $ de la Coopérative Coopsco du Cégep de Rivière-du-Loup, en plus de participer à la Finale régionale de l’Est-du-Québec qui sera organisée par le Cégep de la Gaspésie et des Iles et qui se tiendra aux Iles de la Madeleine, le 18 mars 2023.

En plus des artistes qui investissent des heures dans la préparation de leur numéro, une équipe d’une dizaine de bénévoles, composée d’étudiants et d’employés du Cégep, a participé à l’organisation de l’évènement.

À la suite des finales régionales, les gagnants accéderont à la Finale nationale qui aura lieu le 29 avril 2023 au Cégep régional de Lanaudière, à Terrebonne.