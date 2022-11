Un mois de décembre festif à l’École de musique Alain-Caron

L’année 2022 se terminera en beauté à l’École de musique Alain-Caron avec une multitude de concerts et d’évènements pour conclure cette session d’automne. Le traditionnel concert de Noël se tiendra cette année le dimanche 4 décembre à 15 h, dans la salle Alphonse-Desjardins du Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup.

Les spectateurs pourront célébrer le talent de ses ensembles musicaux, que ce soit le Chœur du Fleuve et l’Ensemble vocal A Tempo, sous la direction de Maryse Simard, la Chorale interculturelle de l’ÉMAC, sous la direction d’Émilie Lévesque, les Petits chanteurs de l’ÉMAC, sous la direction de Jennifer Bussières, et l’Orchestre de chambre du Littoral et du Mini Orchestre de l’ÉMAC, sous la direction de Carey Lévesque. Avec plus de 100 musiciens et choristes sur scène, ce concert d’envergure saura vous plonger dans l’esprit des Fêtes. Les billets sont en vente à l’ÉMAC jusqu’au 1er décembre ou à la billetterie du Centre culturel Berger jusqu’au jour du spectacle, au guichet, au téléphone au 418-867-6666 ou sur le web au www.rdlenspectacles.com.

Les élèves seront aussi à l’honneur avec leurs spectacles de fin de session les 8 décembre (17h30 et 19h30), 9 décembre (17h30) et 10 décembre (de 9h30 à 17h). Chant, piano, guitare, trombone, batterie, clarinette, violon et éveil musical seront à l’honneur dans la grande salle de spectacle de l’EMAC, sous la supervision de leurs professeurs avec qui ils ont travaillé en étroite collaboration durant toute la session. Ces concerts sont ouverts à toute la population (contribution volontaire) et seront diffusés en direct sur la chaîne YouTube de l’École de musique Alain-Caron.

La Grande Illumination de la Fondation de la santé, événement régional organisé pour exprimer du soutien au personnel de la santé et aux patients hospitaliers de notre région, se tiendra de nouveau cette année, le mercredi 7 décembre à 18h30, dans le stationnement de l’hôpital de Rivière-du-Loup (75 rue St-Henri). Pour l’occasion, le Chœur du Fleuve et les Petits chanteurs de l’ÉMAC y interpréteront des chants de Noël.

Pour plus de renseignements, il est possible de contacter l’École de musique Alain-Caron au 418-862-8532, ou rendez-vous sur le site www.emacrdl.com.