Victoria Lépine de Rivière-du-Loup apparaitra dans le film américain «Snow Day»

La danseuse de Rivière-du-Loup Victoria Lépine a été sélectionnée pour faire partie de la distribution du nouveau film musical américain «Snow Day» de Nickelodeon, une reprise du premier film sorti en 2000. Elle apparaitra dans la scène d’ouverture de cette production, lors de laquelle elle danse aux côtés des acteurs principaux.

La sortie de ce film est prévue le 16 décembre. «C’était un gros tournage et on était traités aux petits oignons. Les acteurs étaient vraiment gentils […] On avait même des heures de tutorat pour s’assurer qu’on ne manque pas trop d’école», explique Victoria Lépine, âgée de 17 ans.

L’école de danse QMDA de Québec a été contactée par la production et elle a référé la danseuse louperivoise pour participer à ce projet. Le tournage s’est déroulé pendant environ un mois. Il s’agissait de la première expérience de Victoria Lépine sur un plateau de tournage. «Je suis allée à Montréal pour les pratiques, l’essayage, les costumes et le tournage […] C’est impressionnant, combien il y a de temps de consacré là-dedans pour une scène d’une minute et demie ou deux minutes au final», explique Victoria Lépine.

L’ancienne élève de l’école de danse de Rivière-du-Loup District Danza a participé à de nombreuses compétitions au fil des années. «C’est eux qui m’ont tout montré depuis que je suis jeune», ajoute Victoria Lépine. En cinquième secondaire, elle a décidé d’aller étudier à Québec afin de se perfectionner en danse.

À la suite de sa participation au tournage d’un film américain, elle a eu la piqûre pour ce type de grande production. «C’est sûr que c’est vers ça que je veux aller, jouer dans des films, des comédies musicales, des spectacles et tourner des vidéos», complète Victoria Lépine.

Le film musical «Snow Day» suit un groupe d’enfants déterminés à réaliser leurs rêves, alors que leur école ferme pendant une journée de tempête. La bande-annonce du film est disponible en ligne. Il sera en diffusion à partir du 16 décembre sur la plateforme Paramount+ et à la chaine de télévision américaine Nickelodeon.

Voici la bande-annonce :