Slam Rivière-du-Loup se démarque au Grand slam de poésie

Trois membres de la délégation de Slam Rivière-du-Loup, Julie Carmel, Katy-Ève Côté et Louis Lahaye Roy ont atteint la 15e finale du Grand slam de poésie de la Ligue québécoise de slam se déroulant à la Maison de la culture Claude-Léveillée à Montréal le weekend dernier. Julie Carmel de Saint-Pascal est montée sur la 3e marche du podium après sa performance.

«C’est la première année que je fais du slam et c’était la première saison régulière postpandémie. J’ai commencé par lire deux textes devant public et je suis contente d’avoir trouvé cet art. J’aime l’aspect de performance, le fait que ce soit de courts textes et la poésie […] C’est un vrai beau contact avec le public et avec le texte. Il faut l’incarner, c’est très théâtral et vivant. C’est poignant de recevoir un texte de cette façon», explique la slameuse.

Même si elle habite à Saint-Pascal, elle a fait la route afin de participer à la saison de Slam Rivière-du-Loup. Julie Carmel prend cette victoire comme une consécration. Elle se trouvait à 0,4 point de la 2e position, détenue par Yanis Benyou. La compétition a été remportée par Léo Coupal.

«Je me sens vraiment choyée. Je suis très contente parce que j’ai longtemps voulu être une artiste, mais je ne savais pas de quelle manière. Ça m’a pris un peu de temps à trouver le slam. Cela a permis à mon écriture et à ma voix de prendre de la maturité. Je sais ce que j’aime, ce que je veux faire, et ça marche», ajoute Julie Carmel.

Il y a sept ans, elle est partie de Montréal et s’est installée au Kamouraska. Julie Carmel est anthropologue et travaille en service aux personnes immigrantes.

Louis Lahaye Roy et Katy-Ève Côté ont aussi tracé leur chemin jusqu’en finale grâce à leurs performances tout au long de la fin de semaine. La délégation était complétée par Émile-Olivier Desgens, qui a terminé au 24e et dernier rang et par le slammestre Marco Voyer Bélanger. Slam Rivière-du-Loup a terminé en 5e position des rondes par équipe, sur 6 délégations participantes. Les soirées régulières de la ligue de slam louperivoise recommenceront en janvier 2023.