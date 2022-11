Un hiver en humour avec Rivière-du-Loup en spectacles

Les spectacles d’humour sont à l’honneur de la nouvelle programmation hiver-printemps de Rivière-du-Loup en spectacles, présentée le 16 novembre. Plus d’une quarantaine de sorties culturelles sont proposées par l’organisme au Centre culturel Berger et à la Maison de la culture, du 20 janvier au 10 juin 2023.

Le public pourra rire en compagnie de Phil Roy, Philippe Laprise, Simon Leblanc, Christian Bégin, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Guy Nantel, Christine Morency et Fabien Cloutier qui présenteront leurs nouveaux spectacles, ainsi que Dominic Paquet et Sam Breton en supplémentaire.

«Nous avons augmenté notre proposition en humour, qui avait été plus légère cet automne. C’est une question de disponibilité des artistes, qui on pouvait avoir en supplémentaire. Les gens ont plus besoin d’humour dans la grisaille hivernale», commente le directeur de Rivière-du-Loup en spectacles, Frédéric Roussel.

La scène du Centre culturel Berger recevra plusieurs artistes reconnus de la chanson, soit Guylaine Tanguay, QW4RTZ, Mélissa Bédard, Star Académie, Roxane Bruneau, Martine St-Clair, Richard Séguin et «Pour une histoire d’un soir» avec Marie-Denise Pelletier, Joe Bocan et Marie Carmen. André-Philippe Gagnon célèbrera son grand retour sur la scène québécoise et Fred Pellerin présentera son nouveau spectacle «La descente aux affaires!»

«C’était un peu décevant cet automne, l’après-pandémie nous a rattrapés, avec l’inflation et le spectre d’une récession. Nous avons inséré une belle variété de spectacles en chanson et en théâtre dans la programmation», ajoute M. Roussel.

En théâtre, la pièce basée sur le film de Touchtone Pictures «La société des poètes disparus» de Tom Schulman sera présentée à Rivière-du-Loup, un coup de cœur du directeur de Rivière-du-Loup en spectacles. De plus, la pièce de théâtre documentaire «Tout inclus» mettant en lumière les résidences pour aînés sera offerte ainsi que la pièce «Féministe pour Homme», jouée par Sophie Cadieux.

La formule intime du Cabaret des mauvaises habitudes à la Maison de la culture est de retour pour la saison hivernale. Joyce N’Sana avec son mélange musical d’afro-blues et de hip-hop, Maxim Martin avec son spectacle «Fuckoff» et la nouvelle star de musique pop alternative Lydia Képinski se produiront dans cette salle. Le spectacle solo de Louis-Jean Cormier sera aussi présenté dans l’intimité du Cabaret.

Debout sur la scène du Centre culturel Berger dans la formule Shows du garage, les amateurs de musique pourront assister aux spectacles d’Émile Bilodeau et du groupe coloré Bleu Jeans Bleu.

Toujours au Centre culturel Berger, cette fois dans sa formule classique, les mélomanes pourront écouter le duo formé de la soprano Marianne Lambert et de la harpiste Valérie Milot. Ensuite, ce sera au tour du pianiste et compositeur néoclassique Simon Leoza de monter sur scène, suivi du duo OPUS D2, formé du pianiste Dominic Boulianne et du violoncelliste Dominic Painchaud.

Rivière-du-Loup en spectacles veut continuer de faire découvrir la danse et à cette fin, l’organisme a invité PPS Danse à présenter son spectacle «Perles», qui propose une combinaison entre la danse contemporaine et des perles du répertoire de la musique québécoise, jouées par des musiciens sur scène. Du cirque sera aussi présenté avec le spectacle «Camping» du Théâtre à Tempo.

Les enfants (et leurs parents) pourront assister aux spectacles «Ari Cui Cui et les patins magiques», «Papa ours» raconté par la conteuse Renée Robitaille et à la prestation ludique et clownesque «Walter Ego». Les documentaires de voyage Destidocs seront aussi de retour avec les destinations du Mexique, du Rwanda et du Laos-Cambodge.

Les billets de tous les spectacles sont en vente auprès de Rivière-du-Loup en spectacles au www.rdlenspectacles.com ou à la billetterie du Centre culturel Berger.