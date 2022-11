Les trousses Magili prennent leur envol

C’est dans le cadre du 2e Colloque «Le plaisir de la lecture» qui s’est tenu le 10 novembre dernier à Rivière-du-Loup que les partenaires COSMOSS en littératie de la MRC de Rivière-du-Loup ont procédé au lancement des trousses Magili, en présence d’une centaine de personnes issus du Bas-Saint-Laurent ayant à cœur le plaisir de lire.

Les trousses Magili sont nées d’un projet en littératie pour les enfants de 3 à 5 ans et leurs familles, issu d’une volonté de faciliter l’accès aux livres pour les jeunes enfants et leurs familles, accroître leur plaisir de lire et outiller les parents pour accompagner les enfants dans la lecture. La réalisation du projet a permis la création de 100 trousses qui circuleront dans les familles pour enrichir les connaissances et développer les intérêts de l’enfant sur cinq thèmes: espace, châteaux et dragons, dinosaures, ferme et fonds marins. Chaque trousse contient une sélection variée de livres (documentaires, imagiers, récits), des jeux, de même qu’un guide pour le parent pour accompagner son enfant durant la lecture et le jeu.

Les trousses seront rendues disponibles pour familles via divers milieux : la Maison de la Famille du Grand-Portage, le Programme Tournesol et les orthophonistes du CISSS, les Centres à la petite enfance ainsi que les classes en préscolaire du Centre de services scolaires Kamouraska – Rivière-du-Loup.