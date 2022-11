Délégation de Slam Rivière-du-Loup au Grand slam de la Ligue québécoise de slam

Du 14 au 20 novembre se tiendra la finale québécoise de slam de poésie à Montréal. La ligue régionale Slam Rivière-du-Loup envoie Katy-Ève Côté et Émile-Olivier Desgens de Rivière-du-Loup ainsi que Julie Carmel et Louis Lahaye Roy du Kamouraska pour se mesurer aux champions des ligues de Gatineau, Montréal, Québec et Saguenay.

Il s'agit des gagnantes de la dernière saison de la ligue louperivoise. La finale du 15e Grand slam de poésie aura lieu au Lion d’or de Montréal le dimanche 20 novembre.