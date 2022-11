La formation franco-marocaine Bab L’Bluz s’arrête à Rivière-du-Loup

Le groupe franco-marocain Bab L’Bluz effectuera une tournée québécoise qui passera par la Maison de la culture de Rivière-du-Loup le 17 novembre à 20h.

Les artistes offrent une musique du monde métissée, aux sonorités nord-africaines et des performances au moyen d’instruments rarement vus sur les scènes de la province. Bab L’Bluz, qui signifie «La porte du Blues», est un groupe franco-marocain créé en 2018 à Marrakech, offrant un rock psychédélique. Il allie rock, musique actuelle et musique populaire marocaine. Le groupe est né à la suite de la rencontre de la chanteuse guitariste marocaine Yousra Mansour et du guitariste/producteur français Brice Bottin à Marrakech en 2017.

Cette première tournée québécoise exclusive est le fruit de la collaboration entre le ROSEQ, Tartine Production et Ruel Tourneur. L’album de Bab L’Blus «Nayda !» a été salué positivement par la critique et le groupe a remporté le Songlines Music Awards dans la catégorie fusion avec cet album en 2021.