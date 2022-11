N-Ké sous le clocher clémentois

Une grande soirée culturelle attend la population de Saint-Clément le samedi 26 novembre au soir. La municipalité de Saint-Clément organise un concert avec d’affiche l’artiste N-Ké comme tête d’affiche.

L’objectif de cette soirée est d’offrir un espace de divertissement culturel aux résidents de Saint-Clément, et plus largement du Bas-Saint-Laurent. Le concert de N-Ké permettra de faire découvrir l’église de Saint-Clément alors que celle-ci est un des rares bâtiments classés au patrimoine par le ministère de la Culture et des Communications dans la région.

N-Ké (née Natasha Foster) est une chanteuse, autrice-compositrice-interprète qui demeure à Trois-Pistoles depuis sept ans. En 2016, elle a donné un spectacle au Festijazz de Rimouski. Plus tard dans la même année, son groupe The Watch a fait la première partie pour Alan Prater et Valaire à la Forge Bérubé. Depuis, elle a travaillé son premier EP Resolution qui est en ligne depuis le 15 septembre 2022. Cet été, dans le cadre du 325e de Trois-Pistoles, il a été possible de la voir et d’entendre les sons «soulful» de sa voix sur le quai au coucher du soleil.

Avant le concert de N-Ké à l’église de Saint-Clément, un 5 à 7 musical et gourmand est prévu au Centre des loisirs de Saint-Clément. Après le concert à l’église, les spectateurs sont invités à nouveau au Centre des loisirs pour une soirée dansante avec DJ Raph Caron.