Le Cégep de Rivière-du-Loup en effervescence pour la Semaine AD+

Environ 250 étudiants des programmes d’Arts visuels, de Design d’intérieur, de Graphisme et de Sciences humaines ont pris part au marathon créatif de la Semaine AD+ du Cégep de Rivière-du-Loup, qui se déroulait du 7 au 11 novembre. Ils ont créé des salles d’expositions, des œuvres et des expériences immersives sous le thème «Immatérialité : créer, recréer et cocréer l'écosociété».

L’enseignante au département des arts du Cégep de Rivière-du-Loup et membre du comité organisateur, Marie Lavoie, est satisfaite de la 6e présentation de cet événement. «Même s’ils ne savaient pas dans quoi il s’embarquaient, ça a fait une vague de volonté de participer à cette semaine-là […] Je ne sais pas si ce sont les thèmes qui ont fait autant réagir mais ç’a été une superbe semaine», a-t-elle commenté, alors que les visiteurs étaient invités à visiter les résultats de cette semaine de création, le vendredi 11 novembre.

Les étudiants supervisés par Mme Lavoie ont créé un kiosque appelé «Nezcouverte» où les personnes participantes étaient invitées à se rappeler des souvenirs à partir d’odeurs. Un grand livre a été créé pour recueillir l’ensemble des souvenirs. Comment tenter de toucher les gens sans qu’il n’y ait trop de matière ? […] Le corps humain est la voie entre la production et le ressenti. Les sens ont été beaucoup utilisés, des projections, de la musique», complète Marie Lavoie.

Réunis en 17 équipes, les étudiantes et étudiants ont priorisé la création d’installations et de salles animées. «II y a beaucoup d’étudiants qui ont travaillé sur l’environnement, d’autres ont créé des œuvres immatérielles. C’est pour cela qu’on explore des ambiances, des sentiments, des salles avec des jeux de lumières. Des jeunes qui ne se connaissaient pas ont travaillé en collégialité pour créer 17 installations», ajoute François Maltais, enseignant au département des arts du Cégep et membre du comité organisateur. Les ressources du fablab du Cégep et des ateliers du département des arts ont été mises à contribution lors de cette semaine de création.