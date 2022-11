La troupe de théâtre du Collège Notre-Dame présente son spectacle d’humour

La troupe de théâtre du Collège Notre-Dame annonce son nouveau spectacle d’humour, «Viens voir notre drôle de vie!», mis en scène par Ghislaine Hamel des Productions Baluchon, coordonnatrice du programme de théâtre de l’école. Une trentaine de jeunes monteront sur les planches lors des représentations prévues les vendredi 18 novembre et samedi 19 novembre, dès 19 h 30, à la salle Reine-Antier.

Les membres de la troupe, âgés de 8 à 16 ans, invitent les amateurs d’humour à se changer les idées et à s’amuser de leurs péripéties durant l’entre-saison de novembre. Entre une réunion de travail chaotique et un testeur de médicaments délirant, les spectateurs seront témoins de saynètes où humour et musique fusionnent. Ils y découvriront un Calinours polyamoureux, un chanteur saoul, une «crinquée» du temps des Fêtes et bien d’autres personnages.

Les billets de ce neuvième spectacle annuel sont en vente à la réception du Collège Notre-Dame et auprès des élèves des différents volets du programme de théâtre. Il est possible de réserver des billets ou d’obtenir de l’information supplémentaire en appelant au Collège Notre-Dame, 418 862-8257.

Lancé en 2011, le programme de théâtre du Collège Notre-Dame fait partie de la palette des cursus artistiques qui y sont offerts depuis plusieurs années. L’option Théâtre-études permet aux élèves du Collège de développer et de mettre à profit leurs talents et leur passion pour le jeu théâtral. Ils peaufinent leur art à raison de six heures par semaine pour un total de 200 heures de formation chaque année.