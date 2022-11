Carole-Anne Roussel et l’Ensemble Renouveau en concert à Rivière-du-Loup

La chanteuse d’opéra louperivoise Carole-Anne Roussel sera en spectacle avec l’Ensemble Renouveau le jeudi 10 novembre à 20 h au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup. Le public pourra l’entendre avant qu’elle ne s’envole vers le Chili pour chanter avec la Camerata Universidad Andres Bello.

«On fait des concerts en tant qu’ensemble depuis 2017. L’un de nos objectifs est de sortir des grands centres pour apporter la musique classique en région. Nous ne sommes pas issus de familles de musiciens, alors c’est vraiment important pour nous de rejoindre le public où il est et de démocratiser la musique classique», explique Carole-Anne Roussel.

La musique de l’Ensemble Renouveau, fondé en 2017, est basée sur la chimie entre les musiciens, leur amitié et leur passion commune. Le quintette est formé de Carole-Anne Roussel, de la soprano Évelyne Larochelle, de la violoniste Jessy Dubé, du pianiste Bruce Gaulin et du violoncelliste Simon Desbiens, qui signe également tous les arrangements et quelques compositions.

«C’est comme une partie de ping-pong, on s’amuse ensemble. Notre programme est très accessible et agréable aussi pour les personnes qui connaissent la musique. On veut renouveler le public et le répertoire. On joue et on chante ce dont on a envie», ajoute Carole-Anne Roussel.

Le public pourra entendre des reprises de pièces de Disney et de l’opéra Carmen, entre autres. «Au cours de notre évolution comme musiciens classiques, c’est comme si on n’avait plus le droit de jouer ou chanter ‘’Histoire éternelle’’ de la Belle et la Bête. On veut que ça cesse et repousser les limites de ce qu’il est attendu de nous», précise Mme Roussel. Elle souligne que dans les arrangements des pièces, les musiciens n’ont fait aucun compromis technique et se sont réservé quelques passages de virtuosité pour marquer les esprits. Ces cinq musiciens professionnels ont étudié aux conservatoires de Rimouski et de Saguenay, certains se perfectionnant en France, aux Pays-Bas, en Suisse ou en Belgique.

Une causerie est prévue avant le spectacle à l'École de musique Alain-Caron, de 17 h 15 à 18 h, avec la soprano louperivoise Carole-Anne Roussel. Cette dernière est la récipiendaire du prix d’Europe 2021 remis par l’Académie de musique du Québec. Elle se perfectionne à la Chapelle musicale Reine Élisabeth de Belgique.