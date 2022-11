Lecture et sensibilisation à l’homophobie et à la transphobie

Dans le cadre du lancement du recueil de nouvelles 2LGBTQIA+, Les grands départs, Fierté du fleuve, Diversité KRTB et Fierté littéraire se sont alliés pour organiser un lancement mémorable ponctué de prestations artistiques sous le thème de la lutte contre l’homophobie et la transphobie. Le samedi 5 novembre à 16 h à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup, au 67, rue du Rocher.

La première édition du festival Fierté du Fleuve, à l’été 2021 à Rimouski, avait donné lieu à un concours de création littéraire de nouvelles 2LGBTQIA+ sous le thème de «Les grands départs». Plusieurs textes avaient épaté le jury dont celui de la grande gagnante du concours : Mam’z Maman Ours, une jeune autrice du Kamouraska. Un recueil regroupant 17 nouvelles originales et inédites issues de ce concours sera lancé le 5 novembre. Cet événement est l’occasion pour Diversité KRTB et ses partenaires de regrouper les personnes de la diversité sexuelle et de genre de la région, afin de briser l’isolement que vivent encore certains individus et leurs familles et de parler de l’homophobie et de la transphobie encore vécus par plusieurs.

Plusieurs prestations sont au menu pour le lancement du livre «Les grands départs». Les performances, slams et lectures de Denis-Martin Chabot, Leïla Sofiane, Adiel (France), Marie-Claude Joannis, Mam’z Maman Ours et Marlon K os animeront l’événement. Par la suite, une partie des auteurices (terme non-binaire) seront sur place pour dédicacer les recueils qui seront en vente sur place. Par la suite, il sera possible de se procurer leur ouvrage collectif aux Librairies J-A Boucher et Librairie du Portage de Rivière-du-Loup, de même qu’à la Librairie L’Option de La Pocatière.