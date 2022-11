«Le monde après nous, ou comment réinventer la liberté»

Cinédit, le cinéclub dédié au cinéma d’auteur québécois offert par l’organisme VUES à Rivière-du-Loup, met à l’affiche le film «Le monde après nous» le 7 novembre en la présence de son réalisateur Nicolas Lachapelle. La projection débutera à 19 h 30 au cinéma Princesse et se terminera par un échange avec le public.

Dans son documentaire, Nicolas Lachapelle suit Zachary Zduniak, jeune musicien et figure anarchiste emblématique de la communauté de Fireweed Universe City à Détroit. À travers un décor en ruine et abandonné, vivant humblement hors des normes sociales, le cinéaste trace le portrait intime d’une confrérie d’artistes et d’un homme à l’esprit libre, cherchant envers et contre tous à réinventer sa propre réalité.

Nicolas Lachapelle, réalisateur du long métrage documentaire Lumière sur l’eau, artiste de plusieurs créations sonores ainsi que mentor pour Wapikoni Mobile; propose ici une réflexion cinématographique sensorielle. Autour de l’abandon et de la violence d’une société, quelles sont les traces que nous pouvons laisser? Plus important encore: que pouvons-nous donner à l’avenir?

Le film de Nicolas Lachapelle sera précédé par Résister et fleurir, court-métrage documentaire de Benjamin Dourdet et Marc-Emile Dumont-Poulin. Des citoyens engagés du quartier d’Hochelaga à Montréal se mobilisent pour sauver les espaces naturels d’un terrain vague sous l’invasion imminente de projets d’industrialisation lourde. Ensemble, ils occupent le territoire et revendiquent la création d’un parc-nature.

Benjamin et Marc-Emile sont deux jeunes cinéastes de la relève, tous deux animés par les projets à caractère sociaux et engagés. En s’associant, ils dressent un portrait sur la force du collectif et sur une urgence invisible, et pourtant bien présente à côté de nous.