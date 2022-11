Le Tremplin souligne l’implication de ses fondateurs

L’organisation du Tremplin, Festival de la chanson et de l’humour de Dégelis, a tenu son assemblée générale annuelle le 1er novembre et a profité de l’occasion pour souligner de façon particulière l’implication de deux membres fondateurs et piliers de l’organisme.

En plus de présenter le rapport d’activités de la 22e édition et les états financiers, le comité organisateur a informé les membres qu’après 23 ans d’implication bénévole, un des piliers de l’organisme, Rémi Hovington, quittait le conseil d’administration. M. Hovington a joué un rôle prépondérant dans plusieurs aspects du festival. Le président a aussi annoncé le départ d’un autre membre fondateur de l’organisme, Maurice Deschênes, qui a assumé le rôle de musicien, directeur musical et chef d’orchestre du Tremplin pendant 23 ans.

Edith St-Laurent, qui a occupé le poste d’administratrice et de responsables des décors durant les six dernières années, a pris la décision de ne pas renouveler son engagement pour un autre mandat. Pour assurer la continuité, ils apporteront leur soutien soit à titre de bénévoles dans les différents comités ou à titre de consultant. La fondatrice du Tremplin, France M. Lavoie, leur a rendu un vibrant hommage.

Le conseil d’administration du Tremplin pour l’édition 2022-2023 est formé de Christian Ouellet, Jeannot Raymond, Alain Racine, Sylvie Michaud, Marie-Julie Landry, Marie-Pierre Nadeau, Manon Hais, Vicky Caron et Martine Lemieux. Justin Caron, étudiant à l’école secondaire de Dégelis, poursuivra son mandat en tant qu’administrateur jeunesse. Les titres et fonctions de chacun seront déterminés lors de la prochaine rencontre du conseil d’administration.