Les secrets de trois municipalités du Bas-Saint-Laurent dévoilés

Trois histoires abracadabrantes de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-André-de-Kamouraska et Notre-Dame-des-Neiges sont mises au jour dans le 3e épisode de la nouvelle production d’Historia intitulée «Secrets de villages» qui sera diffusé le 9 novembre. Il est question de l’histoire du présumé tueur en série docteur l’Indienne, d’une bombe atomique désarmée qui a explosé au large du fleuve Saint-Laurent et d’une maison hantée.

«Le défi c’est de trouver les bonnes histoires et de parler aux bonnes personnes qui ont un lien avec l’histoire ou qui sont de la région. Notre équipe a vraiment bien fait la recherche», explique l’animateur de la série, Luis Oliva. Il souligne le travail de la chef recherchiste, Nathalie Déry.

L’animateur a été particulièrement marqué par l’histoire de Saint-André-de-Kamouraska, un secret qui a été gardé pendant plus de 50 ans. «Nous avons eu accès aux personnes qui sont allées chercher l’information. Tant pour parler de la bombe atomique que de la maison hantée, ça nous permet de connaître d’où vient la légende, je trouve ça intéressant. On a un éventail très large d’histoires à raconter», ajoute Luis Oliva. Pendant l’épisode bas-laurentien, il est possible d’écouter les interventions de l’ex-député Paul Crête et du maire de Saint-André-de-Kamouraska, Gervais Darisse dans le décor du phare de Saint-André.

Ils expliquent qu’effectivement, une bombe de type Mark IV désarmée a été larguée dans le fleuve près de Saint-André-de-Kamouraska en 1950, en pleine Guerre froide. Les informations ont été confirmée par le ministre de la Défense canadienne en 2000.

Luis Oliva est ensuite allé à la rencontre de la conteuse Wina Forget et du marin Aubert Michaud à Notre-Dame-des-Neiges et à Trois-Pistoles pour faire la lumière sur l’histoire de la maison hantée du chemin de la Grève-de-la-Pointe, datant de 1848. «On a eu la chance de rencontrer Wina Forget, artiste multidisciplinaire qui nous a raconté la légende comme elle est connue dans le coin. Ça démontre toute la fierté de chaque région, de dévoiler des histoires comme ça», précise l’animateur.

Il a aussi rencontré l’historien Étienne Vézina, propriétaire de l’ancienne maison du docteur l'Indienne à Saint-Jean-Port-Joli et Judith Douville du Musée de la mémoire vivante. Environ trois jours de tournage ont été nécessaires pour l’épisode du Bas-Saint-Laurent.

La série «Secrets de villages» est diffusée tous les mercredis à 21 h 30 à Historia depuis le 26 octobre.