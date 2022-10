Party d’Halloween au profit de la Maison des jeunes Entre-Deux

Le 29 octobre prochain à 19 h 30 aura lieu une soirée d’Halloween à la salle Témiscouata du centre des loisirs du quartier Notre-Dame-du-Lac à Témiscouata-sur-le-Lac avec le groupe local Stainless Steeves et DJ Crâne Vert.

Des prix de présence et des prix pour les plus beaux costumes seront remis lors de l’événement. Les organisateurs, Jimmy Dunphy et Évènements JDS Production, confirment que tous les profits de cette activité seront remis à la Maison des jeunes Entre-Deux de Témiscouata-sur-le-Lac.

Les billets sont en prévente à l’Intermarché Coop, à l’épicerie Chez Gaby et à la Station service Michaud de Témiscouata-sur-le-Lac, ainsi qu’au Marché N. Bourgoin de Saint-Honoré-de-Témiscouata. D’autres billets seront disponibles à la porte lors de la soirée.