Appel de projets pour le concours Ville et villages en images

Le cinéma constitue un moyen idéal pour prendre la parole, raconter une histoire et mettre en valeur les habitants et le territoire. Pour une huitième année, le festival Vues dans la tête de…, en collaboration avec la MRC de Rivière-du-Loup, ouvre sa programmation aux citoyens en leur offrant la chance de tourner un court-métrage dans leur milieu de vie.

Grâce au projet Ville et villages en images, quatre équipes de cinéastes amateurs feront l’expérience du septième art, de l’intérieur, avec l’aide de techniciens professionnels. Cette année, les citoyens sont invités à proposer un sujet qui les inspire et les passionne. Que ces idées s'expriment via des enjeux locaux, le patrimoine commun, les projets collectifs ou les petites histoires personnelles, en mode fiction ou documentaire, avec un ton humoristique, simple ou poétique, le volet Villes et villages en images offre la possibilité de les raconter en les montrant dans les différents décors du territoire de la MRC de Rivière-du-Loup.

Les citoyens intéressés, prêts à plonger dans l’aventure, sont invités à former des équipes de 3 à 5 personnes et à soumettre leurs projets de film, associés à l’une des 13 municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup, au plus tard le 8 décembre. Quatre idées seront sélectionnées pour passer de la tête au grand écran.

Durant la fin de semaine du 27 au 29 janvier 2023, la cloche sonnera le rendez-vous de la création. Deux semaines plus tard, soit le 11 février, les œuvres seront projetées en primeur devant public en plein cœur du festival Vues dans la tête de... Les courts métrages bénéficieront ensuite d’une diffusion élargie (réseaux sociaux, web, diffuseurs) et pourront servir de carte de visite, autant pour les apprentis que pour les municipalités qui les ont accueillis.

Le formulaire d’inscription se trouve sur le site web du festival, vuesrdl.com, que sur la page Facebook de VUES. Pour plus d’information sur le concours, les personnes intéressées peuvent contacter Marie-Claude Salvaille, coordonnatrice, à [email protected]