Leela dévoile sa nouvelle chanson «Après toi» dans le cadre des Sessions de l'oeil

L’autrice-compositrice-interprète Leela, établie à Sainte-Françoise, présente en exclusivité sa nouvelle composition «Après toi» dans le cadre des Sessions de l'oeil, qui visent à présenter l'œuvre et la réalité d'artistes de la chanson installés dans la MRC des Basques.

La capsule brosse un court portrait documentaire de Leela, en plus de présenter le village de Sainte-Françoise ainsi que la maison de l'autrice-compositrice-interprète. Celle-ci offre ensuite une session musicale inédite au cours de laquelle elle dévoile «Après toi».

Cette chanson, qui aborde le sujet de la reconstruction, figurera sur son prochain album qu'elle enregistrera à Montréal dans les prochains jours. Elle sera alors entourée des musiciens André Papanicolaou à la guitare (Vincent Vallières), P-E Beaudoin à la batterie, Cédric Martel à la basse et Vincent Gagnon aux claviers (Ariane Roy, Lysandre, Hubert Lenoir).

«Après toi» est apparue à l'artiste comme une pierre angulaire dans le processus d'écriture de son album présentement en chantier, pour lequel elle a obtenu une bourse du Conseil des arts du Canada.

La démarche actuelle de Leela, faisant état de moments passés et surtout des meilleurs désormais à venir, s'inscrit dans un processus de réappropriation de soi et de son corps, dans un appel à s'ouvrir aux vastes possibilités que la vie à offrir.

La série les Sessions de l’œil, qui compte quatre micro-documentaires et des sessions musicales avec des artistes établis dans la MRC des Basques, est produite par le diffuseur L’œil de la tempête. Elle a débuté avec la chanson «Le plus beau» de Laura Babin de Trois-Pistoles, diffusée en avril dernier. Il est possible d’écouter la série en suivant ce lien : https://www.youtube.com/channel/UCQGjgZet__3zy0MvKlW9snQ

Les Sessions de l’œil sont réalisées par David Ouellet avec le soutien financier de l'Entente de développement culturel MRC des Basques, du ministère de la Culture et des Communications et de la MRC Les Basques.