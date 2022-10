Sur les routes du monde avec Robert Bérubé

Le passionné de découvertes et de rencontres humaines, Robert Bérubé, propose une conférence et une réflexion sur le voyage le mercredi 26 octobre à 19 h 30 au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup dans le cadre de la série Destidocs de Rivière-du-Loup en spectacles. Il veut inspirer les gens qui assisteront à cette discussion à aller chercher leur passeport et à aller à la découverte du monde.

«Je voyage depuis 46 ans à travers le monde. Ce serait difficile de résumer toutes ces années en une heure et demie. Je vais partager mes anecdotes de voyage et les moments les plus émouvants que j’ai vécus», explique au bout du fil Robert Bérubé, alors qu’il est en randonnée en haute altitude, près du Machu Picchu au Pérou.

Robert Bérubé privilégie les rencontres et les émotions vécues au contact des autres plutôt que les connaissances et la recherche.

«Au lieu d’apprendre les dynasties de l’Égypte par cœur, pour connaître ce pays, il n’y a rien comme partager un thé avec des Égyptiens», explique le voyageur. Il raconte avoir été inspiré alors qu’il était plus jeune par les histoires de Tintin, des histoires avec lesquelles il a grandi.

Robert Bérubé veut découvrir le monde à travers le regard des autres. «C’est une invitation à réfléchir sur comment on voyage, pour découvrir comment vivent les gens […] Les images que je vais présenter témoignent d’elles-mêmes. Il n’y a pas d’âge pour voyager. C’est notre entourage qui nous persuade qu’on n’est pas capable.»

Lors de sa conférence au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup, ses anecdotes couvriront une douzaine de pays, dont l’Égypte, le Bénin, le Maroc, le Myanmar, le Vietnam et le Tibet. «La seule chose que je veux faire, c’est revenir de voyage. C’est à ce moment qu’on voit qui est précieux dans notre vie, qui on a hâte de revoir».

Son parcours l’a mené à visiter plus de 112 pays. En écoutant cet appel de l’ailleurs, il s’est transformé en conteur. Robert Bérubé veut maintenant partager sa vision du monde