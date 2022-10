Rivière-du-Loup en spectacles remporte le prix SODEC à la 31e Rencontre d’automne du ROSEQ

Du 12 au 15 octobre dernier se déroulait la traditionnelle Rencontre d’automne du ROSEQ, qui a mis en lumière une quarantaine de propositions artistiques nouvelles devant plus de 300 professionnels rassemblés à Rimouski pour l’occasion. L’événement professionnel s’est clôturé par la tenue d’un grand banquet où des distinctions ont été remises à des artistes et des diffuseurs de spectacles membres du ROSEQ.

Trois prix ont été remis à des diffuseurs du ROSEQ afin de souligner la qualité de leur travail au cours de la dernière année. Le Prix SODEC a couronné Rivière-du-Loup en spectacles, pour l’audace et la qualité de sa programmation en chanson et en musique, qui a été marquée par une diversité de styles et la diffusion d’artistes de la relève. Le directeur général Frédéric Roussel a tenu à remercier toute son équipe et a témoigné être très fier de remporter ce prix.

Le Prix Mallette a été remis à la Corporation de gestion de la salle de spectacle de Baie-Comeau, récompensant une initiative de médiation qui a permis de joindre plusieurs élèves de leur région. Spect’Art Rimouski s’est vu attribuer le Prix Méga-Scène, en reconnaissance aux partenariats exceptionnels qui ont été mis en place dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire de la corporation.

La 31e Rencontre d’automne s’est avérée un véritable succès, tant au niveau artistique qu'en terme de participation. Les professionnels présents ont participé en grand nombre aux extraits de spectacles, aux activités de réseautage ainsi qu’aux échanges professionnels qui ont été organisés entre le 12 et le 15 octobre. L’équipe du ROSEQ a relevé d’un cran ses pratiques écoresponsables en orchestrant, notamment, du reboisement social dans des parcs de la municipalité de Forestville pour compenser les émissions du transport des participants. La 32e Rencontre d’automne du ROSEQ aura lieu du 11 au 14 octobre 2023.