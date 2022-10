Rivière-du-Loup se prépare pour la venue de «The Australian Pink Floyd Show»

Les préparatifs en prévision du spectacle de la tournée mondiale du groupe «The Australian Pink Floyd Show» qui sera présenté le 8 octobre au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup vont bon train. Les équipes se sont mises à l'oeuvre à 6 h ce matin afin de transformer le vaste aréna en salle de spectacle.

Le tableau indicateur a été retiré et les équipes de la Ville de Rivière-du-Loup et de Rivière-du-Loup en spectacles s’affairaient à installer le plancher pour aménager le parterre. Certaines baies vitrées ont été enlevées et des travaux de menuiserie ont été réalisés pour ajouter des garde-corps et ajuster la plateforme pour la scène, indique la conseillère aux communications pour la Ville de Rivière-du-Loup, Karine Plourde. Huit employés de la Ville participent à l’aménagement de la salle, en plus de ceux du diffuseur.

«C’est le plus gros spectacle des dernières années que Rivière-du-Loup en spectacles a organisé au Centre Premier Tech. C’est très imposant comme installation et ça nécessite trois jours de montage et de démontage», explique la responsable des communications de Rivière-du-Loup en spectacles, Laura Chénard.

Le 8 octobre, l’équipe de «The Australian Pink Floyd Show», qui compte 28 personnes dont 8 musiciens, arrivera avec trois poids lourds de matériel à Rivière-du-Loup. Le collectif australien s’est produit dans plus de 35 pays à travers le monde depuis 1988. «The Australian Pink Floyd Show» est le premier et le plus grand spectacle hommage à Pink Floyd au monde et les musiciens reproduiront chaque phase musicale du groupe, de «Ummagumma» à «The Division Bell».

Une centaine de billets sont encore disponibles sur un peu moins de 3 000 places. «Ça fait des mois qu’on prépare l’événement avec le groupe. Les billets ont été mis en vente en novembre 2021», souligne Laura Chénard. Une journée avant de prendre la route vers Rivière-du-Loup, le spectacle est présenté au Centre Vidéotron de Québec. Le groupe s’est aussi produit à Laval, Trois-Rivières et Alma au cours des derniers jours. La tournée prendra ensuite la route vers le Royaume-Uni vers la fin du mois d’octobre.

Le spectacle aura lieu au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup le samedi 8 octobre à 20 h. Les fans de la musique de Pink Floyd pourront écouter les meilleures chansons de ce célèbre groupe de rock progressif et psychédélique anglais. Les billets sont disponibles au rdlenspectacles.com ou à la billetterie du Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup.