Lancement d’un 2e EP pour Guillaume Pigeon et Geneviève Blais

Les artistes louperivois Geneviève Blais et Guillaume Pigeon ont lancé leur deuxième EP de compositions originales le 1er octobre dernier. L’ensemble du projet sera disponible sur les plateformes numériques telles que Spotify, BandCamp et plusieurs autres, grâce au distributeur québécois Amplitude.

Le EP s’intitule «Apaiser». Il a été créé et enregistré de façon complètement indépendante par les deux artistes, à leur rythme. Le projet se veut être une écoute pour amener à la réflexion, à la détente physique et psychologique chez les gens. Il aborde les thèmes suivants : l’importance d’affronter ses peurs pour se réaliser dans la vie, de prendre son temps, d’apprécier les belles choses simples de la vie et d’être à l’écoute et ouvert à découvrir le potentiel de l’autre.

L’album compte cinq ballades acoustiques, composées et écrites par Geneviève Blais, en français, dont deux instrumentales. Certaines pièces comportent des ajouts de sons pour rendre l’ambiance plus authentique et chaleureuse comme le bruit de la mousse d’un café au lait, une chaise qui craque et d’autres bruits environnants. Le bassiste et contrebassiste Guillaume Pigeon a assuré la production (enregistrement-mixage-mastering) de chacune des pièces du projet.