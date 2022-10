L'Association des arts du Témiscouata invite la population à son 13e Salon des artistes et artisans du Témiscouata sous le thème «Festival Patrimoine d’ici». Le salon se tiendra du 4 au 6 novembre dans la salle Charles-Guérette du Centre communautaire de Dégelis, situé au 515 rue de la Briquette.

Vingt-cinq exposants seront présents pour accueillir les personnes participantes et l’admission est gratuite. Les heures d’ouverture sont le vendredi 4 novembre de 13 h à 20 h, le samedi 5 novembre de 10 h à 20 h et le dimanche 6 novembre de 10 h à 16 h. Certains artisans feront des démonstrations de savoir-faire pour présenter leur travail. Christine Landry de Saint-Jean-de-la-Lande assurera la partie musicale de l’événement.

L’Association des arts du Témiscouata est un organisme sans but lucratif dont la mission est de regrouper les artistes et artisans du Témiscouata, promouvoir la création artistique dans la région, ainsi que de permettre la création de divers événements rassembleurs et enrichissants comme l’Art Dehors et le Salon des artistes et artisan.e.s.