Le Musée du Bas-Saint-Laurent lance sa programmation d’automne

Le Musée du Bas-Saint-Laurent invite la population aux vernissages de ses deux expositions automnales qui aura lieu le vendredi 14 octobre dès 17 h en présence des artistes. Au programme, deux expositions où les artistes adoptent, chacune à leur manière, une perspective résolument écologique.

Dans le hall du Musée, l’exposition «Écosystème (s)» met en lumière le fruit des recherches de l’artiste bas-laurentienne Andrée Bélanger, qui travaille avec de l’encre fabriquée à partir de végétaux et de minéraux, tout en révélant le processus qui entoure cette exploration.

Dans la salle Premier tech, l’exposition «Histoires d’eau» rassemble trois corpus photographiques de l’artiste Isabelle Hayeur (Underworlds, Le Camp de la Rivière et Dépayser) qui mettent de l’avant différents enjeux reliés à l’eau. Entre l’espoir et la dénonciation, la démarche artistique d’Isabelle Hayeur trouve ancrage dans une critique environnementale, urbanistique et sociale.

L’exposition «Écosystème (s)» d’Andrée Bélanger est présentée du 7 octobre au 8 janvier 2023. Ce projet a reçu le soutien du CALQ dans le cadre de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Bas-Saint-Laurent.

L’exposition «Histoires d’eau» d’Isabelle Hayeur est présentée du 14 octobre au 5 février 2023. Une présentation de La Fabrique culturelle de Télé-Québec.