Cinédit présente le film «Les tricheurs» au cinéma Princesse

Pour sa deuxième projection de la saison, le cinéclub Cinédit propose le film «Les tricheurs» de Louis Godbout le lundi 3 octobre à 20 h au cinéma Princesse de Rivière-du-Loup.

«Florence, Hubert et André se sont donné rendez-vous pour une ronde de golf par un bel après-midi d’été. Les deux premiers forment un couple, André est un ami proche et un partenaire d’affaires d’Hubert, on est donc entre intimes, l’heure est à la détente dans une atmosphère de chaleureuse complicité. Arrive alors Michel, un golfeur solitaire au charisme particulier, qui vient secouer la belle harmonie du trio et faire émerger la réalité cachée sous les apparences», résume Cinédit.

En tournée auprès de l’Association des cinéma parallèles du Quebec, «Les tricheurs» sera projeté en présence de son réalisateur, Louis Godbout. «J’ai voulu prendre le contrepied du climat actuel, où tout est très sérieux, où l’exigence est très forte sur le plan éthique, où la bonne conscience est partout. Même si le ton reste plutôt léger, j’ai souhaité faire un film un peu malicieux, qui comporte une dimension plus sombre.».