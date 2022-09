Un feu roulant d’animations à la Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours

La Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours sera des plus animées cet automne avec un feu roulant d’animations et d’événements. Parmi la programmation se retrouvent notamment une causerie sur un livre d’artiste, des lancements de livre et de conte.

Le 23 septembre à 19 h aura lieu une causerie sur le livre d’artiste avec Marie-Josée Roy. Le livre d’artiste, qui marie littérature, arts visuels et métiers d’art, témoigne d’une grande liberté d’expression et s’incarne dans une multitude de styles, de formes, de matériaux, au gré de l’imagination et du savoir-faire de ses créateurs. C’est une forme d’art en pleine effervescence qui célèbre la vie en mots et en images dans des tonalités poétiques, ludiques, politiques. En compagnie de Marie-Josée Roy, il sera possible de découvrir l’exposition itinérante Le livre d’artiste en toute liberté, réalisée par Mme Roy et Raymonde Lamothe. L’exposition prendra place jusqu’en octobre.

Tous les jeudis, de 13 h 30 à 15 h 30 se déroulera le Tricot-Jasette. Avec le froid qui s’amène, les broches et les crochets s’activent pour concevoir de chauds chandails ou encore des écharpes colorées. Les citoyens sont invités à aller tricoter en bonne compagnie afin de puiser dans les connaissances et le savoir-faire des autres participants, tout en jasant et tissant des liens.

Une rencontre d’auteur avec Bernard Vachon aura lieu le 1er octobre à 10 h. À la suite au lancement de son livre Rebâtir les régions du Québec, un plaidoyer, un projet politique le 10 septembre passé à Rimouski, l’écrivain propose une causerie entourant la place et l’importance des régions dans la planification territoriale du Québec. Habitant Saint-Mathieu-de-Rioux depuis quelques années déjà, il a été professeur-chercheur en aménagement et en développement territorial au Département de géographie de l’UQAM pendant 31 ans. Il est détenteur d’un doctorat en aménagement et en développement territorial de la London School of Economics and Political Science, en Angleterre, et de l’Université de Liège, en Belgique. Il a agi comme consultant pour plusieurs ministères et municipalités du Québec.

Conteur de profession, et curieux de nature, André Lemelin propose Des bidules et des contes, une exposition destinée aux jeunes. Les contes proposés sont Ti-Jean et les 1000 moutons, où se trouve différentes versions du même conte, et Les animaux merveilleux, qui présente 25 contes mettant en scène l’un des cinq animaux suivants : le chat, le cochon, la souris, l’ours et le loup. Il sera possible d’en apprendre davantage sur la conception des bidules en présence du concepteur lors du lancement le 5 octobre à 18 h.

Présenté dans le cadre de la 26e édition du Rendez-vous des Grandes Gueules se déroulant du 2 au 9 octobre, le spectacle du conte Par la fenêtre s’adresse aux familles avec enfants de 5 ans et plus. Avec bonne humeur, Jean Audigane se promène entre récits d’enfance en roulotte, contes manouches et contes des ailleurs pour visiter le monde. Par la fenêtre est un spectacle qui mélange contes et kamishibai. Il sera présenté le 8 octobre à 10 h.

Rappelons que toutes ces animations sont accessibles gratuitement. Pour information, il faut composer le (418) 851-2374 ou envoyez-nous un courriel à [email protected]