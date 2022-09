Les finalistes du prix Andrée et Richard Levesque 2022 sont dévoilés

La Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup et Culture Bas-Saint-Laurent ont annoncé le 20 septembre les finalistes de la deuxième édition du prix Andrée et Richard Levesque. Il s’agit de Mélanie Belliveau-Roy (littérature, MRC de Rivière-du-Loup), Benoit Ouellet (cinéma et vidéo, MRC de Rivière-du-Loup) et Claire Trépanier (recherche biographique, Hors-région).

Le nom du ou de la lauréat.e sera dévoilé le 13 octobre à 17 h, à la Forge à Bérubé à Trois-Pistoles, lors du Gala de remise de Prix de Culture Bas-Saint-Laurent.

Le prix Andrée et Richard Levesque a été créé grâce à un important don de 200 000 $ offert par le couple dont le prix porte le nom. L’un des critères importants d’admissibilité de l’œuvre proposée en arts, lettres ou sciences humaines, est la mise en valeur du territoire du KRTB, notamment par des personnages, des éléments géographiques spécifiques, l’expression d’un patrimoine culturel ou historique.

Ce prix, attribué pour la deuxième fois et offert à tous les deux ans, est doté d’une bourse de 5 000 $ pour la personne lauréate et d’une reconnaissance de 500 $ pour les deux autres finalistes. Culture Bas-Saint-Laurent offrira cette année à la lauréate ou au lauréat, une œuvre originale de l’artiste Patrick Lavallée. Le jury de ce prix a été orchestré par la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup et était composé de ressources professionnelles de la région.

La native de Cacouna Mélanie Belliveau-Roy est en nomination pour son œuvre «KAGWANAK, le sort des amants de pierre». La candidature du cinéaste louperivois Benoit Ouellet est supportée par une production télévisuelle intitulée «Cinéma d’ici». Claire Trépanier a quant à elle écrit la biographie du Dr Antonio Paradis (1892-1967), qui fut aussi maire de Rivière-du-Loup (1939-1951).

Pour plus d’information sur les finalistes : culturebsl.ca