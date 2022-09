Passée date? Une pièce de théâtre pour initier la réflexion et la discussion

Dans le cadre de la Journée internationale des ainés, l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP), avec le soutien de la Ville de Rivière-du-Loup, invite les citoyens de la région KRTB à assister à une pièce de théâtre traitant de la place des ainés dans la société actuelle, le 28 septembre prochain à 14 h à la Maison de la culture.

Développée par le Théâtre Parminou, un groupe engagé, la pièce «Passée date?» est une réflexion théâtrale sur l’âgisme et la péremption sociale, traitée de façon humoristique. La présentation donnera l’occasion de réfléchir sur le vécu quotidien des aînés et les défis à relever.

L’événement est offert gratuitement. Aucune réservation n’est requise, il suffit de se présenter directement sur place. Les places seront attribuées selon la règle «premier arrivé, premier servi.»

Le théâtre Parminou résume ainsi la pièce : «Lailée, 69 ans, termine l’installation de son exposition photos accompagnée de sa meilleure amie, Odile, 59 ans et de Roméo, 65 ans, le mari de cette dernière. Prenant Roméo à témoin, les deux grandes complices échangent sur le vieillissement et la présence de l’âgisme dans la société. Devient-on passé date à partir d’un certain âge? Comment faire pour déjouer le sentiment de péremption sociale que plusieurs peuvent ressentir? Comment faire valoir ses droits en tant qu’aînée, aîné? Ce sont des questions que se posent ces grandes amies à travers leurs réflexions empreintes d’humour, de sensibilité et surtout, d’une grande lucidité.»