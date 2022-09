Ariane Moffatt en spectacle solo à Rivière-du-Loup

L’autrice-compositrice-interprète Ariane Moffatt interprétera les chansons de son plus récent album «Incarnat» seule sur la scène du Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup le 29 septembre à 20 h, une formule intime et rassembleuse.

«Un spectacle solo, c’est quelque chose que je n’avais jamais fait en 20 ans. Cela donne un spectacle plus dépouillé et intime», explique Ariane Moffatt. Ce nouveau spectacle lui permet de partir en tournée dans des salles plus petites, près des gens et de retrouver son public. «Je n’avais pas anticipé que ce serait aussi stressant de tout porter sur mes épaules. J’ai monté les séquences électro. Tout se passe bien, mais c’est de la pression d’être constamment concentrée et avec le public. En même temps, ça me donne un contrôle parfait sur la situation», constate Ariane Moffatt. Bien qu’elle parte sur la route seule, elle transmet une longue fiche technique aux techniciens des salles puisqu’elle a préparé de nombreuses programmations et séquences électro.

«Incarnat», paru en mars 2021, a surgi alors que l’autrice-compositrice-interprète voulait créer un album rassemblant ses meilleurs pièces des 20 dernières années. Cet opus a été composé et enregistré pendant la pandémie.

«Il a poussé entre les craques et il me restait à le présenter. Je voulais refaire des chansons qui allaient me toucher. Ça faisait longtemps que je n’avais pas composé des chansons à fleur de peau, dépouillées», ajoute Ariane Moffatt. Construit autour du piano, son instrument principal, elle décrit cet album comme plus contemplatif, comme pour contrebalancer l’électricité dans l’air qui plane actuellement.

Les chansons d’espoir de l’album «Incarnat» résonnaient particulièrement dans la grisaille de la pandémie et répondaient à un besoin de réconfort, complète-t-elle.

L’artiste interprétera non seulement ses nouvelles chansons, mais aussi ses pièces incontournables des 20 dernières années. «Je ne me tanne pas de voyager à travers le Québec, même après 20 ans. Je voulais saisir ma chance pour présenter mon spectacle en région.»