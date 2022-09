Spectacle de rock pour Josée à Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Les groupes de musique Knobless et Black Train organisent ce 24 septembre à 20 h au gymnase de Saint-Louis-du-Ha! Ha! un spectacle-bénéfice qui servira à amasser des fonds pour leur amie Josée Marquis, atteinte du cancer, un sarcome utérin de stade 3.

«Nous voulons l’aider à payer les couts du transport et les dépenses en lien avec ses traitements. Elle fait de la musique avec nous et nous voulons l’aider dans son combat contre le cancer», explique l’un des organisateurs, Jimmy Dunphy.

Le public pourra entendre les compositions de Knobless et les reprises de chansons de groupes comme Metallica, Megadeth et Ozzy Osbourne du groupe Black Train. Les billets sont disponibles en prévente à l’Intermarché Coop et à la Station-service Michaud de Témiscouata-sur-le-Lac.