Projection du documentaire «Je me soulève» en présence du cinéaste Hugo Latulippe

Pour sa première projection de la saison, Cinédit, le cinéclub de VUES propose le documentaire «Je me soulève», d’Hugo Latulippe le lundi 19 septembre à 20 h, au cinéma Princesse de Rivière-du-Loup.

«Je me soulève», c'est le nom du spectacle qui a été écrit et mis en scène par les soeurs Véronique et Gabrielle Côté. C'est le fil rouge que saisit Hugo Latulippe pour regarder comment le processus artistique de la troupe, via la lecture de poètes québécois contemporains, va influencer la création du spectacle et être le terreau de questionnements politiques, sociaux et environnementaux. Et surtout, comment ces questions sont saisies et vécues par des générations différentes.

À la fois portrait d’un processus artistique et témoin de l’engagement par la poésie, infusé des réflexions du cinéaste, «Je me soulève», tourné en partie dans la région, sera présenté en présence de son réalisateur, Hugo Latulippe. En mars 2022, le réalisateur a mis la main sur le prix du Meilleur film canadien au 40e Festival international du film sur l’art (FIFA) pour ce film documentaire.

Ce film sera précédé de «On ne tue jamais par amour», un court métrage documentaire de Manon Testud qui suit des militantes au coeur de la nuit pour laisser des écrits sur les murs de Montréal.

» À lire aussi : «Je me soulève» de Hugo Latulippe sacré Meilleur film canadien au FIFA