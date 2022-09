Ouverture d’un atelier en métiers d’art au Bas-Saint-Laurent

Diane Gonthier, feutrière professionnelle invite la population ce 25 septembre à l'inauguration de son tout nouvel atelier de création de feutre artisanal «D’un pas feutré» qui sise dans l'ancien magasin général «rouge» dans Saint-François-Xavier-De-Viger.

«Pour célébrer le début de ma vingtième année de carrière en métier d'art, je m'offre une nouvelle région; celle qui m'attire depuis toujours et qui a nourri goulûment l'enfance de mon père», raconte l’artiste.

C'est en suivant son coeur que Diane choisit de relancer ses activités d'artiste de la fibre dans le Bas-Saint-Laurent, après avoir été co-propriétaire d'une petite ferme ovine dans les Laurentides pendant près de 40 ans.

Après un an de rénovation de l'ancien magasin général de St-François-Xavier-De-Viger, petite municipalité assise sur le contrefort des Appalaches dans la MRC de Rivière-Du-Loup, est enfin venu le moment de relancer l'exploration artistique de ce médium chaleureux et hautement versatile qu'est le feutre de laine.

CRÉATIONS UNIQUES

Le feutre est reconnu comme étant la plus ancienne forme de textile au monde. À partir de laines provenant de tous les terroirs, Diane Gonthier transforme la toison brute jusqu'au feutre fini en alliant des procédés tant traditionnels que contemporains, de même que d’autres techniques propres aux arts textiles (teinture, filé- main, broderie, tissage, laines bouillies).

Elle crée des œuvres uniques et contemporaines en feutre de laine en deux ou trois dimensions et met sur pied des projets de médiation culturelle pour et avec de multiples collectivités.

Le médium de feutre haut en couleur et en texture s'est révélé être une source inépuisable de découvertes d'où émergent des tapis-vagues, des fauteuils-nids, des tapis pantoufles collectives, des murales-aquarelles textiles et plus encore.

À la suite de l’obtention avec distinction d’un certificat en arts de la fibre en 2006, les recherches personnelles de Diane Gonthier ont donné naissance à une nouvelle forme de construction textile : la Dentelle de feutre. Cet accomplissement lui a valu le prestigieux titre canadien de Maître Fileuse en 2012. Son travail et son expertise ont voyagé en Ontario, aux États-Unis et en France.

Tout comme les fibres de laine finissent par se rassembler en feutre, son travail n’est qu’un prétexte de rapprochement social chaleureux. Au menu, lors de l'ouverture de l'atelier : Rencontre avec l'artiste et ses créations, visite de l'atelier de production, dévoilement de la programmation de cours et d’événements à l'atelier 2022-2023 et démystification de la transformation de la matière de laine en feutre.

C'est un rendez-vous le dimanche 25 septembre, de 10 h à 16 h au 113, rue Principale à Saint-François-Xavier-De-Viger. Pour davantage d’information, il suffit d’appeler au (418) 910-8884.

Diane Gonthier prendra aussi part au Festival de la P'tite Laine à l'Hôtel Universel de Rivière-Du-Loup, les 1 et 2 octobre prochain en tant qu'enseignante au cours Art textile inspiré de la Mongolie. L’inscription à l’avance est requise au : https://festivalptitelaine.com/.