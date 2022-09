Un succès pour la deuxième présentation de Au quai, on danse!

Au quai de Trois-Pistoles le jeudi 25 aout dernier, la compagnie Mars elle danse, en collaboration avec la Compagnie de navigation des Basques et la Régie intermunicipale des infrastructures portuaires, présentait la 2e édition de Au quai, on danse!

La population des Basques a répondu très positivement à cette invitation. De 17 h à 23 h, dans une ambiance festive, inclusive et familiale, plus de 415 personnes ont participé à cet événement haut en couleur.

Cette année, des performances surprises de la compagnie afro-colombienne Tribu Kumbé et du danseur hip-hop Sangwn ont animé le quai. Ces artistes de grand talent ont donné le coup d’envoi à la soirée dansante avec DJérôme Forget.

L’Héritage 1 était accosté pour l’occasion, et le public pouvait monter à bord pour y prendre un verre. Au quai, on danse! est l’événement qui fête l’octroi du financement pour la restauration du traversier. La Boucherie Centre-Ville et La Mangeoire étaient également sur place pour satisfaire les appétits.

La 2e édition est un succès sur toute la ligne. L’équipe de Mars elle danse se penche d’ailleurs déjà sur la 3e édition qui réservera de nouvelles surprises. «Nous souhaitons que cet événement devienne le rendez-vous annuel dansant et qu’il accueille des gens de partout à travers le monde», mentionne l’idéatrice du projet, Soraïda Caron, chorégraphe, directrice générale et artistique de la compagnie Mars elle danse. À noter que Au quai, on danse! a été présenté dans le cadre des festivités du 325e de Trois-Pistoles avec le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, le Collectif d’accueil des nouveaux arrivants des Basques et la MRC Les Basques.