Le groupe louperivois Collation lance un premier extrait

Le groupe de musique rock alternative louperivois Collation a fait paraître le 2 septembre son premier extrait intitulé «Coup d’épée» qui fera partie de son prochain album dont la sortie est prévue cet automne ou au début de l’hiver.

Ce projet est né pendant la pandémie. Les trois musiciens Philippe Boucher (basse et voix), Pierre-Olivier Thériault (guitare et chœurs) et Allen Malenfant (batterie et chœurs) ont décidé de s’allier et de mettre en commun leur passion pour la musique. «On a écouté des choses qui nous parlaient, on a partagé nos influences et on a mis cela ensemble», explique le bassiste et chanteur, Philippe Boucher.

Coup d'épée by Collation

Tous les trois ont évolué au sein d’autres projets musicaux avant de former le groupe Collation. Ils sont montés sur scène à trois reprises cet été pour présenter leurs chansons à la Fête de la musique de Québec en juin, au Camp musical St-Alexandre et aux Micro-festivités du Sonar à Rivière-du-Loup en juillet et aout.

Le processus d’écriture musicale implique tous les membres du groupe qui joignent leurs idées, mais de l’aveu de Philippe Boucher, il est plus dans les cordes du guitariste de Collation, Pierre-Olivier Thériault. Les textes sont aussi co-écrits par les trois musiciens.

«Nous avons fait un virage plus rock et grunge, avec des influences ‘’shoegaze’’. C’est la chanson de l’album qui est comme un mur de son, c’est dissonant et ça bouge un peu plus», explique Philippe Boucher. Le «shoegaze» provient de la musique rock alternative, utilisant les effets de guitare et de pédales de distorsion pour créer un univers musical. Le nom provient du fait que les musiciens regardent leurs chaussures en spectacle en raison du matériel utilisé sur scène. Collation tire aussi ses influences de la musique grunge des années 1990.

La réalisation du nouvel album à venir est signée par le groupe Collation et Mathieu Boucher, fondateur du Sonar de Rivière-du-Loup et frère de Philippe Boucher. Il a été enregistré au Studio Desjardins du Camp musical St-Alexandre.