Rivière-du-Loup en spectacles amorce sa saison d’automne

La saison a débuté du bon pied pour Rivière-du-Loup en spectacles avec la présentation des deux reports de Véronic DiCaire, au mois d’aout dernier. La salle Alphonse-Desjardins du Centre culturel Berger était à son comble pour les deux soirs de spectacles grandement attendus par la population depuis 2 ans. Près de 40 spectacles suivront cet automne avec une programmation d’envergure et diversifiée.

La population sera ravie d’aller à la rencontre d’artistes en chanson, humour, théâtre, musique, danse, cirque et de profiter des soirées intimes au Cabaret des mauvaises habitudes ou encore des soirées dansantes en formule Shows du Garage. Les ciné-conférences Destidocs font également leur retour.

Dès septembre, les amateurs de spectacles en chanson pourront assister aux prestations de Lynda Lemay, Marc Dupré, Patrick Norman, Ariane Moffatt, Sylvain Cossette, Matt Lang, Francis Cabrel, Mario Pelchat, Tire le coyote et le spectacle Noël une tradition en chanson avec Johanne Blouin, Joe Bocan, Luce Dufault et plusieurs autres! En humour, la population pourra se divertir en compagnie de Rachid Badouri, Jean-Marc Parent, Marc Messier, Dominic & Martin, P-A Méthot et les Grandes Crues.

En théâtre, trois pièces percutantes seront offertes, exposant des sujets touchants et fort pertinents. Marie-Ève Perron met en lumière le processus du deuil dans «De ta force de vivre», le comédien Hubert Proulx et le musicien Vander vous transporteront au cœur de la création de l’album marquant des Colocs, «Dehors novembre» et finalement l’autrice louperivoise Rébecca Deraspe explore la question délicate et complexe du consentement, avec la pièce «Les glaces». Les amateurs de musique débuteront leur saison avec l’excellent pianiste acclamé par la critique, Jean-Michel Blais, suivi du groupe belge de huit violoncellistes O’Celli et du quintette Ensemble Renouveau, formé entre autres de la soprano louperivoise, Carole-Anne Roussel, qui offre une initiation à l’opéra!

Les catégories cirque et danse reviennent également avec les spectacles «Afrique en cirque» de Cirque Kalabanté, «Piano public» de Ample Man Danse et «Simplement toi» de la grande chorégraphe et interprète Anne Plamondon. Les enfants et les parents nostalgiques seront très choyés cette saison avec la présentation de «Coucou Passe-Partout le spectacle», les petits de 6 à 12 ans pourront découvrir «Alice de l’autre côté» et les enfants de tous âges seront fascinés par les tours de magie de l’excellent Daniel Coutu!

Finalement, les documentaires de voyages Destidocs reviennent avec les destinations de la Colombie, du Mexique, du Rwanda et du Laos-Cambodge, en plus du film «Sur les routes du monde» de Robert Bérubé. Ces soirées ciné-conférences sauront vous faire voyager et découvrir des endroits paradisiaques, de septembre à mars!

La formule intimiste du Cabaret des mauvaises habitudes revient à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture, dès le 28 octobre. Le groupe Montréalais Little Misty offrira ses chansons aux frontières du folk, du bluegrass et du rock progressif. Vous pourrez ensuite découvrir Bab L’Bluz, un véritable hommage aux racines de la culture Gnawa du Maroc, dans un univers rock et funk. De retour au Cabaret, l’humour sera de la programmation avec le Womansplaining show, où des concepts féministes seront explorés avec dérision! Finalement, l’auteure-compositrice-interprète de Québec, Ariane Roy, nous présente son spectacle medium plaisir.

Les Shows du Garage présentés en espace-scène du Centre culturel Berger reviennent enfin avec une solide programmation! Debout sur scène et dans une ambiance festive, la population pourra lâcher son fou avec la rappeuse Sarahmée, avec Les Louanges, accompagné de Robert Robert en première partie, ainsi qu’avec Lisa Leblanc et l’artiste LUMIÈRE en première partie!

Les billets des spectacles sont maintenant en vente via le rdlenspectacles.com, à la billetterie du Centre culturel Berger au 85 rue Sainte-Anne ou par téléphone au 418 867-6666. Rivière-du-Loup en spectacles vous rappelle que le spectacle The Australian Pink Floyd Show sera présenté le samedi 8 octobre au Centre Premier Tech et que quelques billets sont toujours disponibles.