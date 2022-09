Soutenir les créateurs locaux en soupant À la Bonne Franquette!

Le 3 septembre, plus de 100 invités ont participé à un souper animé sur le terrain de balle-molle de la municipalité d'Esprit-Saint. Il s'agit de la 2e édition de À la Bonne Franquette, un repas sous chapiteau s'inscrivant dans le cadre du Défi 100 % local, dont la promotion est réalisée par l'association Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent.

Cet événement gourmand, rassemblant des invités provenant de la région, mais aussi de Québec et de Montréal, met en valeur les produits locaux dans l’assiette avec de savoureux produits du terroir, mais aussi via une programmation rassemblant des artistes de la région et mettant à contribution des fournisseurs du coin.

En pleine pandémie, lors d’un souper avec les Jardins d’la Terre du Rang, est venue l’idée d’offrir un souper gourmand et spectacle avec nos produits d’ici et inviter la population. Nancy de Le Broutard des Appalaches, n’a pas hésité une seconde pour faire partie du comité. C’est en travaillant de pair avec Les Jardins d’la Terre du rang et Le Broutard des Appalaches, deux autres entreprises spiritoises, qu’est née la soirée À la Bonne Franquette. La participation de près de 15 collaborateurs bioalimentaires vient consolider le développement de cette activité agrotouristique unique et rassembleuse.

Trois artistes ont pris part à la programmation pour augmenter l’expérience des participants : Audrey Landry et Jaimie Plourde, l’auteur-compositeur-interprète David Pineau et DJ Jérémie Brillant.

Les organisateurs souhaitent laisser leur marque en remettant chaque année un don à un organisme spiritois afin de contribuer à son bon fonctionnement et ainsi s’assurer que les retombées de l’événement perdurent tout au long de l’année.