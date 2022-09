Concert bénéfice pour les Artisans de paix internationale

L’organisateur de spectacles et pianiste Paul Talbot invite la population à un concert-bénéfice pour les familles haïtiennes et dominicaines le 21 septembre à 20 h à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup.

Le journaliste et musicien Marc Larouche montrera deux vidéos lors desquelles il a joué les partitions orchestrales de la 5e Symphonie de Beethoven et du Boléro de Ravel. Il expliquera le travail qui se cache derrière l’interprétation de ces pièces.

Un quatuor de voix formé de Louise Vaillancourt de Cacouna, Françoise Dubé de L’Isle-Verte, Rolande Dickner de Rivière-du-Loup et Mario Lebel de Saint-Arsène interprétera dix chansons populaires bien connues du public. Paul Talbot de Rivière-du-Loup les accompagnera au piano. Les personnes intéressées peuvent faire un don à Artisans de paix internationale, 2-310 boulevard Ste Rose, Laval, H7L1M6 et indiquer au bas du chèque «projet Paul Talbot». Pour plus d’information : [email protected] ou 418-862-3972